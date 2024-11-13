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Ilta-Sanomat сообщило о том, что «Хартвалл-Арена» Тимченко и Ротенберга была продана

Финское издание Ilta-Sanomat сообщило о том, что «Хартвалл-Арена», принадлежащая российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, была продана.

Покупателем стала группа финских инвесторов. Главным инвестором группы является Хейкки Виитикко.

«Могу подтвердить, что документы о продаже подписаны. Покупатели и продавцы договорились обо всех деталях сделки», — заявил Кай Паананен, член правления Helsinki Halli, который работает куратором дел Тимченко в Финляндии.

По сообщениям издания, теперь сделку должно одобрить правительство Финляндии и Евросоюз.

Официально сумма продажи не называется, но аналитики оценивают её примерно в € 60 млн. Отмечается, что деньги поступят на специальный депозитный счёт, контролируемый финскими властями. Деньги российские бизнесмены смогут получить после снятия санкций.