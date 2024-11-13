Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ilta-Sanomat сообщило о том, что «Хартвалл-Арена» Тимченко и Ротенберга была продана

Ilta-Sanomat сообщило о том, что «Хартвалл-Арена» Тимченко и Ротенберга была продана
Аудио-версия:
Комментарии

Финское издание Ilta-Sanomat сообщило о том, что «Хартвалл-Арена», принадлежащая российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, была продана.

Покупателем стала группа финских инвесторов. Главным инвестором группы является Хейкки Виитикко.

«Могу подтвердить, что документы о продаже подписаны. Покупатели и продавцы договорились обо всех деталях сделки», — заявил Кай Паананен, член правления Helsinki Halli, который работает куратором дел Тимченко в Финляндии.

По сообщениям издания, теперь сделку должно одобрить правительство Финляндии и Евросоюз.

Официально сумма продажи не называется, но аналитики оценивают её примерно в € 60 млн. Отмечается, что деньги поступят на специальный депозитный счёт, контролируемый финскими властями. Деньги российские бизнесмены смогут получить после снятия санкций.

Материалы по теме
Власти Хельсинки готовятся начать выкуп «Хартвалл-Арены», процесс может длиться годами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android