Заслуженный тренер России: «Металлург» ещё не до конца выздоровел после прошлого сезона

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин высказался об игре «Металлурга» в нынешнем сезоне КХЛ.

«Металлург» ещё не до конца выздоровел после чемпионского сезона. Мы видим, что команда болезненно проходит через неудачно начавшийся сезон, о причинах которого мы уже говорили. Вроде «Магнитка» начинает выбираться из кризиса, а потом опять в него попадает. Пока «Металлургу» приходится тяжело. Сейчас ему нужна устойчивость», — приводит слова Канарейкина Metaratings.

Напомним, «Металлург» располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 27 очков после 26 встреч.