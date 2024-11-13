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Иван Демидов рассказал, игра какого хоккеиста «Монреаля» ему очень нравится

Иван Демидов рассказал, игра какого хоккеиста «Монреаля» ему очень нравится
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Нападающий СКА Иван Демидов заявил, что впечатлён игрой защитника «Монреаль Канадиенс» Лэйна Хатсона, а также оценил игру канадского клуба в нынешнем сезоне НХЛ.

«Мне очень нравится Лэйн Хатсон, он играет блестяще.

«Канадиенс» сейчас в небольшой яме, но это понятно — у них одна из самых молодых команд в лиге. Я думаю, они всё исправят и у них всё будет хорошо», — приводит слова Демидова RG.

Матч «Сибирь» – СКА 13 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Хатсон в текущем сезоне НХЛ провёл 16 матчей и отдал 10 результативных передач.

Напомним, Демидов в 26 играх записал на свой счёт 19 (6+13) баллов. Отметим, что «Монреаль Канадиенс» выбрал Ивана Демидова на драфте НХЛ — 2024 под пятым общим номером.

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