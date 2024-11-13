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Скотт Уилсон: конечно, деньги стали ключевым фактором при переходе в «Металлург»

Скотт Уилсон: конечно, деньги стали ключевым фактором при переходе в «Металлург»
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Нападающий «Металлурга» Скотт Уилсон рассказал о главных причинах, по которым форвард решил присоединиться к магнитогорскому клубу.

«Металлург» был наиболее настойчив и конкретен. Они вообще первыми на меня вышли, поэтому я сделал выбор в пользу Магнитогорска. Чемпионство, которое они завоевали в прошедшем сезоне, тоже было аргументом играть именно здесь.

Конечно, деньги стали ключевым фактором при переходе в «Металлург», поскольку команда предложила мне лучший контракт с шикарными условиями. Помимо всего прочего, я, конечно, хочу не только зарабатывать, но и выигрывать», — приводит слова Уилсона Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне нападающий сыграл 19 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков.

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