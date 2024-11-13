Владимир Плющев назвал самую убедительную команду КХЛ нынешнего сезона

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру «Локомотива» во встрече со «Спартаком» (2:0). Специалист назвал ярославский клуб самым убедительным с точки зрения дисциплины и тактико-технических действий (ТТД).

— «Локомотив», будем так говорить, порадовал. В первую очередь тем, что отошёл от догм прошлого сезона — от вязкой, тягучей игры. Теперь команда демонстрирует мощный агрессивный хоккей. Плюс много молодых игроков в составе. Не знаю, школа там так работает, академия, но клуб готовит своих хоккеистов хорошего уровня и по этому показателю выделяется на фоне остальных. В матче со «Спартаком» я немного не узнавал «Локомотив», но это даже хорошо. Играли солидно, не оставили никаких шансов.

— Можно ли найти управу на такой «Локомотив»?

— Всегда можно что-то противопоставить. Но повторюсь — на сегодняшний день это самая убедительная команда с точки зрения дисциплины и ТТД», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд и упрочил лидерство в чемпионате.