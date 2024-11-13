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Владимир Плющев назвал самую убедительную команду КХЛ нынешнего сезона

Владимир Плющев назвал самую убедительную команду КХЛ нынешнего сезона
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Бывший тренер сборной России Владимир Плющев оценил игру «Локомотива» во встрече со «Спартаком» (2:0). Специалист назвал ярославский клуб самым убедительным с точки зрения дисциплины и тактико-технических действий (ТТД).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
0 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов) – 21:51 (5x4)     0:2 Сурин (Фрейз, Бут) – 41:06 (5x5)    

— «Локомотив», будем так говорить, порадовал. В первую очередь тем, что отошёл от догм прошлого сезона — от вязкой, тягучей игры. Теперь команда демонстрирует мощный агрессивный хоккей. Плюс много молодых игроков в составе. Не знаю, школа там так работает, академия, но клуб готовит своих хоккеистов хорошего уровня и по этому показателю выделяется на фоне остальных. В матче со «Спартаком» я немного не узнавал «Локомотив», но это даже хорошо. Играли солидно, не оставили никаких шансов.

— Можно ли найти управу на такой «Локомотив»?
— Всегда можно что-то противопоставить. Но повторюсь — на сегодняшний день это самая убедительная команда с точки зрения дисциплины и ТТД», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд и упрочил лидерство в чемпионате.

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