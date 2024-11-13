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Сибирь — СКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

«Сибирь» — СКА: составы команд на матч КХЛ-2024/2025
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Сегодня, 13 ноября, в Новосибирске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» примет на своём льду санкт-петербургский СКА. Встреча на стадионе «Сибирь-Арена» начнётся в 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Матч «Сибирь» – СКА 13 ноября можно посмотреть эксклюзивно в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Состав «Сибири»:

Фото: ХК «Сибирь»

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

«Сибирь» после 23 проведённых матчей имеет в активе 22 очка. Подопечные Вадима Епанчинцева располагаются на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

СКА занимает третье место в таблице Запада, набрав 32 очка после 26 матчей.

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