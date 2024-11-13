Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: мысли у хоккеистов московского «Динамо» хорошие, пасы — сумасшедшие

Сушинский: мысли у хоккеистов московского «Динамо» хорошие, пасы — сумасшедшие
Комментарии

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высоко оценил игру московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«За московским «Динамо» очень интересно смотреть. Команда Кудашова играет в атакующий хоккей. Мысли у хоккеистов «Динамо» хорошие, пасы — сумасшедшие.

В «Динамо» есть большой контраст между первым звеном и остальными? Это есть в любой команде. Посмотрите на тот же «Спартак». Одно дело, когда выходят Голдобин, Порядин и Морозов, а другое – когда выходят другие ребята. Это происходит в каждой команде», — цитирует Сушинского Metaratings.

Московское «Динамо» после 24 матчей имеет в активе 29 баллов. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на пятом месте в турнирной таблице Запада.

Материалы по теме
Вы когда-нибудь забьёте? Топ-10 форвардов КХЛ с нулём голов в этом сезоне
Вы когда-нибудь забьёте? Топ-10 форвардов КХЛ с нулём голов в этом сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android