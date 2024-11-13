Сушинский: мысли у хоккеистов московского «Динамо» хорошие, пасы — сумасшедшие

Бывший нападающий сборной России Максим Сушинский высоко оценил игру московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

«За московским «Динамо» очень интересно смотреть. Команда Кудашова играет в атакующий хоккей. Мысли у хоккеистов «Динамо» хорошие, пасы — сумасшедшие.

В «Динамо» есть большой контраст между первым звеном и остальными? Это есть в любой команде. Посмотрите на тот же «Спартак». Одно дело, когда выходят Голдобин, Порядин и Морозов, а другое – когда выходят другие ребята. Это происходит в каждой команде», — цитирует Сушинского Metaratings.

Московское «Динамо» после 24 матчей имеет в активе 29 баллов. Подопечные Алексея Кудашова располагаются на пятом месте в турнирной таблице Запада.