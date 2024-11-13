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«Нет титула в большом хоккее, который он не выиграл». Захаркин — о Дацюке в Зале славы НХЛ

«Нет титула в большом хоккее, который он не выиграл». Захаркин — о Дацюке в Зале славы НХЛ
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Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин прокомментировал включение легендарного российского нападающего Павла Дацюка в Зал славы НХЛ.

– Тут не приходится удивляться, можно только порадоваться такому факту. У Павла замечательное реноме, выдающиеся достижения, наверное, нет титула в большом хоккее, который он не выиграл. Поздравим его с таким событием.

– Дацюк по своим качествам сравним с игроками советской эпохи – Третьяком, Харламовым, Якушевым, Фетисовым, Ларионовым, которые также состоят в Зале славы?
– Я думаю, он много чего сделал для российского хоккея. Дацюк – пример для большого количества мальчишек во всём мире. Причём не только потому, что он показывал феноменальную игру, а потому, что это мастер, командный игрок, большая личность. На таких спортсменов надо равняться. А что касается сравнений, то все, кто включён в Зал славы НХЛ, – уникальные хоккеисты, — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

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