Канадский форвард «Металлурга» Уилсон ответил на вопрос о российском гражданстве

Канадский нападающий «Металлурга» Скотт Уилсон заявил, что рассмотрел бы вопрос о получении российского гражданства.

– Если бы у тебя была возможность взять российское гражданство, ты бы согласился?

– Это интересный вопрос. Я открыт к любым предложениям, в том числе к этому. Если у меня появится такая возможность, то я обязательно её рассмотрю. В этом есть свои плюсы. Мы, канадцы, платим налоги только в России, так что нам живётся неплохо, в отличие от американцев, — приводит слова Уилсона Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги нападающий сыграл 19 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков.