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Болельщица «Сибири» поздравила Романа Ротенберга с 214-м матчем в КХЛ

Болельщица «Сибири» поздравила Романа Ротенберга с 214-м матчем в КХЛ
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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт в матче не открыт.

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13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
3-й период
0 : 0
СКА
Санкт-Петербург

Во время одного из коммерческих перерывов в трансляцию матча попала новосибирская болельщица, сидевшая на трибунах с плакатом, на котором был изображён главный тренер СКА Роман Ротенберг. Надпись на плакате гласила: «RO RO, поздравляю с 214-м матчем в КХЛ!»

Фото: кадр трансляции на «Кинопоиске»

Напомним, после матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ), прошедшего 7 октября, Ротенберг был недоволен тем фактом, что КХЛ не поздравила его с юбилейным 200-м матчем в лиге.

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