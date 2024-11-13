Болельщица «Сибири» поздравила Романа Ротенберга с 214-м матчем в КХЛ

В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимает на своём льду санкт-петербургский СКА. После первого периода счёт в матче не открыт.

Во время одного из коммерческих перерывов в трансляцию матча попала новосибирская болельщица, сидевшая на трибунах с плакатом, на котором был изображён главный тренер СКА Роман Ротенберг. Надпись на плакате гласила: «RO RO, поздравляю с 214-м матчем в КХЛ!»

Фото: кадр трансляции на «Кинопоиске»

Напомним, после матча с «Локомотивом» (4:3 ОТ), прошедшего 7 октября, Ротенберг был недоволен тем фактом, что КХЛ не поздравила его с юбилейным 200-м матчем в лиге.