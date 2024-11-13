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Бывший защитник клубов КХЛ раскритиковал расписание лиги в текущем сезоне

Бывший защитник клубов КХЛ раскритиковал расписание лиги в текущем сезоне
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Бывший защитник клубов Континентальной хоккейной лиги Никита Щитов подверг критике календарь лиги текущего сезона-2024/2025. Некоторые команды имеют длительные паузы без игр, доходящие до недели. «Спартак» в декабре проведёт все свои матчи на выезде.

«Я не припомню, чтобы за всю мою карьеру мы месяц не играли домашних игр. В этом сезоне календарь не доработан, он нуждается в изменениях. Бывает, в пятницу и в выходные дни скучные без игр или их мало. Зато много матчей во вторник и среду. В понедельник тоже много встреч.

Люди, причастные к этому, должны доработать календарь. Выходные, праздничные дни, пятницы должны быть наполнены матчами. Не должно быть у команд больших пауз, например, как у «Салавата» — неделя. Чтобы «Спартак» целый месяц не играл выездные игры. Болельщикам что делать? Им хочется сходить на хоккей и воочию увидеть свой клуб. Думаю, людям укажут на эти недочёты и что-то изменится на следующий сезон. Да, стало много игр, время сдвинулось, а календарь до конца не проработали», — цитирует Щитова Legalbet.

Напомним, с этого сезона впервые крайний срок окончания чемпионата сдвинулся на месяц. Команды могут играть до 31 мая, регулярный чемпионат продлится до 23 марта, а плей-офф начнётся 26 марта.

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