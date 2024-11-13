Экс-капитан сборной Швеции заявил, что не взял бы Эрика Карлссона на Турнир четырёх наций

Бывший капитан сборной Швеции Юхан Гарпенлёв заявил, что не стал бы выбирать защитника Эрика Карлссона в состав шведской сборной на Турнир четырёх наций. Отметим, что Карлссон уже попал в состав сборной Швеции на предстоящий турнир.

«Я бы не стал выбирать Эрика Карлссона в состав сборной Швеции на Турнир четырёх наций. Слишком велики его недостатки в оборонительной игре в таком коротком турнире. Каждый матч очень важен, и вы не можете позволить себе совершать такие большие ошибки, как, к сожалению, иногда делает Эрик Карлссон», — цитирует Гарпенлёва Hockey Sverige.

Карлссон был капитаном сборной Швеции на прошлом чемпионате мира и набрал 11 очков в 10 играх, а шведы завоевали бронзовые медали. Напомним, Турнир-2025 получил название 4 Nations Face-Off, на нём сыграют сборные Канады, США, Швеции и Финляндии. Он пройдёт с 12 по 20 февраля 2025 года в двух городах Северной Америки.