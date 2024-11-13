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Хоккейный агент рассказал, какая зарплата должна быть у хоккеиста МХЛ

Хоккейный агент рассказал, какая зарплата должна быть у хоккеиста МХЛ
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Представитель агентства WINNERS Александр Черных заявил, что игроки Молодёжной хоккейной лиги должны зарабатывать больше денег. В настоящий момент минимальная заработная плата хоккеиста МХЛ составляет 300 тысяч рублей в год.

«Слава богу, МХЛ пошла навстречу и сделала минимальную зарплату в 30 тысяч рублей в месяц. Хотя я считаю, что она должна быть 50 тысяч. Исходя из тренировочного процесса и тех нагрузок, которые игроки переживают. А травмы потом могут привести к ограничениям в профессиональной карьере и в других сферах в жизни. Поэтому такая низкая минимальная зарплата не оправдана.

К тому же не все клубы обеспечивают игроков полностью профессиональной формой, выдавая полупрофессиональную. Поэтому ребята могут играть в этом и получить травму, покупать самостоятельно или просить родителей, агента. Так что до сих пор в клубах нет обеспечения хорошей амуницией, которая позволила бы играть на профессиональном уровне и не получить травму», — цитирует Черных «РБ Спорт».

Напомним, «СКА-1946» является действующим обладателем Кубка Харламова.

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