СКА прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Сибирь» с минимальным счётом

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В Новосибирске на стадионе «Сибирь-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала на своём льду санкт-петербургский СКА. Победу в упорном противостоянии одержал петербургский клуб со счётом 1:0 по буллитам.

Команды не смогли распечатать ворота друг друга в основное и дополнительное время матча. Голкипер СКА Егор Заврагин и вратарь «Сибири» Денис Костин записали на свой счёт «сухие» матчи. Победный буллит на счету нападающего СКА Валентина Зыкова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, СКА прервал пятиматчевую серию поражений. «Сибирь» уступила в третий раз подряд. Отметим, что первый матч в текущем сезоне между этими командами прошёл гораздо результативнее. 28 октября СКА обыграл «Сибирь» со счётом 6:3.