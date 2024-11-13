Московское «Динамо» забросило две шайбы за 13 секунд в ворота «Авангарда»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и московским «Динамо». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу бело-голубых.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:38 (5x5) 0:2 Буруянов (Джиошвили, Готовец) – 24:51 (5x5) 0:3 Ильенко (Кудрявцев, Пыленков) – 35:07 (5x5) 1:3 Макеев – 44:14 (5x4) 2:3 Заседа – 44:59 (5x5) 2:4 Уил – 48:22 (5x5) 2:5 Уил (Кудрявцев, Гусев) – 51:17 (5x4) 3:5 Мартынов (Яремчук) – 56:03 (5x5)
В середине второго периода голкипер «Авангарда» Павел Хомченко пропустил две шайбы с интервалом в 13 секунд. Сначала голом отметился защитник Игорь Ожиганов, а в следующей атаке ворота омского клуба поразил Никита Буруянов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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