Московское «Динамо» забросило две шайбы за 13 секунд в ворота «Авангарда»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и московским «Динамо». Идёт второй период — счёт 2:0 в пользу бело-голубых.

В середине второго периода голкипер «Авангарда» Павел Хомченко пропустил две шайбы с интервалом в 13 секунд. Сначала голом отметился защитник Игорь Ожиганов, а в следующей атаке ворота омского клуба поразил Никита Буруянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.