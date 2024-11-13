Щитов: СКА старается играть ярко, спады бывают у всех

Бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов оценил игровой спад петербургского СКА. До сегодняшнего матча с «Сибирью» клуб с берегов Невы проиграл пять матчей подряд. СКА обыграл новосибирский клуб с минимальным счётом 1:0 по буллитам.

«Бывают такие моменты. СКА старается играть ярко. Спады у всех происходят, ничего страшного в этом нет. Мне кажется, мало таких команд, как «Локомотив», которые просто идут и у всех выигрывают. Ярославцы здорово играют, они мне очень нравятся. На данном этапе это эталонная команда. Молодёжь там здорово выглядит, каждый знает, что ему делать. Питеру этого пока не хватает. Армейцы стараются действовать хорошо, но что тут поделаешь? Бывают спады», – цитирует Щитова «РБ Спорт».

На данный момент петербургский клуб занимает третье место на Западе, у них 34 очка в 27 матчах.