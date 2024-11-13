Гол Киселевича переписали на Брюквина, защитник «Нефтехимика» не забивал в течение 4 лет

Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич в матче КХЛ с «Барысом» 11 ноября забросил четвёртую шайбу в ворота казахстанцев. Нижнекамцы обыграли соперников со счётом 4:1. Однако сегодня Континентальная хоккейная лига объявила об изменении в протоколе матча. Гол Киселевича переписан на Владимира Брюквина, а защитнику засчитана результативная передача.

Таким образом, Киселевич, который не забивал с декабря 2020 года, пока не смог прервать свою безголевую серию. Последнюю шайбу он забросил в составе ЦСКА 1 декабря 2020-го во время матча с «Куньлунем». Это также первое набранное очко в текущем сезоне для защитника, Богдан уже успел провести 18 матчей.