Гол Киселевича переписали на Брюквина, защитник «Нефтехимика» не забивал в течение 4 лет
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Защитник «Нефтехимика» Богдан Киселевич в матче КХЛ с «Барысом» 11 ноября забросил четвёртую шайбу в ворота казахстанцев. Нижнекамцы обыграли соперников со счётом 4:1. Однако сегодня Континентальная хоккейная лига объявила об изменении в протоколе матча. Гол Киселевича переписан на Владимира Брюквина, а защитнику засчитана результативная передача.
Фонбет Чемпионат КХЛ
11 ноября 2024, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 1
Барыс
Астана
1:0 Хоружев (Митякин, Леонтьев) – 09:23 (5x4) 2:0 Брюквин (Профака, Точилкин) – 29:23 (5x5) 2:1 Муратов (Данияр, Савицкий) – 34:12 (5x4) 3:1 Митякин (Лещенко, Барбер) – 50:34 (5x5) 4:1 Киселевич (Клок) – 53:32 (5x5)
Таким образом, Киселевич, который не забивал с декабря 2020 года, пока не смог прервать свою безголевую серию. Последнюю шайбу он забросил в составе ЦСКА 1 декабря 2020-го во время матча с «Куньлунем». Это также первое набранное очко в текущем сезоне для защитника, Богдан уже успел провести 18 матчей.
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