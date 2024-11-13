«Авангард» забил курьёзный гол после грубой ошибки защитника московского «Динамо»

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и московским «Динамо». Идёт третий период — счёт 5:2 в пользу бело-голубых.

В начале третьего периода курьёзный гол забил нападающий «Авангарда» Алексей Макеев. Форвард прокатывался перед воротами гостей, когда защитник «Динамо» Артём Сергеев выбрасывал шайбу из собственной зоны из-за лицевой линии. Шайба угодила в тело форварда омского клуба и залетела в пустые ворота. Примечательно, что «Авангард» играл в большинстве.

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