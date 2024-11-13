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«Авангард» забил курьёзный гол после грубой ошибки защитника московского «Динамо»

«Авангард» забил курьёзный гол после грубой ошибки защитника московского «Динамо»
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и московским «Динамо». Идёт третий период — счёт 5:2 в пользу бело-голубых.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:38 (5x5)     0:2 Буруянов (Джиошвили, Готовец) – 24:51 (5x5)     0:3 Ильенко (Кудрявцев, Пыленков) – 35:07 (5x5)     1:3 Макеев – 44:14 (5x4)     2:3 Заседа – 44:59 (5x5)     2:4 Уил – 48:22 (5x5)     2:5 Уил (Кудрявцев, Гусев) – 51:17 (5x4)     3:5 Мартынов (Яремчук) – 56:03 (5x5)    

В начале третьего периода курьёзный гол забил нападающий «Авангарда» Алексей Макеев. Форвард прокатывался перед воротами гостей, когда защитник «Динамо» Артём Сергеев выбрасывал шайбу из собственной зоны из-за лицевой линии. Шайба угодила в тело форварда омского клуба и залетела в пустые ворота. Примечательно, что «Авангард» играл в большинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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