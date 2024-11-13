Дубль Уила принёс московскому «Динамо» победу над «Авангардом» в результативном матче

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и московским «Динамо». Победу в результативной встрече одержали бело-голубые со счётом 5:3.

Дублем отметился нападающий московского «Динамо» Джордан Уил. Ещё по голу в составе гостей забили Игорь Ожиганов, Никита Буруянов и Артём Ильенко. «Авангард» ответил голами Алексея Макеева, Матвея Заседы и Игоря Мартынова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Омский «Авангард» по-прежнему с 9 сентября не может выиграть хотя бы два матча подряд. Омичи расположились на 10-м месте в таблице Восточной конференции после 24 матчей.