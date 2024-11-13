Дубль Уила принёс московскому «Динамо» победу над «Авангардом» в результативном матче
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и московским «Динамо». Победу в результативной встрече одержали бело-голубые со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:38 (5x5) 0:2 Буруянов (Джиошвили, Готовец) – 24:51 (5x5) 0:3 Ильенко (Кудрявцев, Пыленков) – 35:07 (5x5) 1:3 Макеев – 44:14 (5x4) 2:3 Заседа – 44:59 (5x5) 2:4 Уил – 48:22 (5x5) 2:5 Уил (Кудрявцев, Гусев) – 51:17 (5x4) 3:5 Мартынов (Яремчук) – 56:03 (5x5)
Дублем отметился нападающий московского «Динамо» Джордан Уил. Ещё по голу в составе гостей забили Игорь Ожиганов, Никита Буруянов и Артём Ильенко. «Авангард» ответил голами Алексея Макеева, Матвея Заседы и Игоря Мартынова.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Омский «Авангард» по-прежнему с 9 сентября не может выиграть хотя бы два матча подряд. Омичи расположились на 10-м месте в таблице Восточной конференции после 24 матчей.
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