Кадейкин закрыл вратаря «Металлурга». Это 10-й подобный гол «Трактора» в сезоне
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Трактором». Идёт третий период — счёт 4:0 в пользу челябинского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Жарков, Котляревский) – 04:52 (5x5) 0:2 Кравцов (Кэмпфер, Ткачёв) – 33:58 (5x3) 0:3 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Телегин) – 35:10 (5x4) 0:4 Светлаков (Кравцов, Телегин) – 43:55 (4x4)
Второй гол «Трактора» в большинстве во многом был забит благодаря усилиям нападающего Александра Кадейкина. Опытный форвард закрыл обзор голкиперу «Металлурга» Илье Набокову, что позволило забросить шайбу нападающему Виталию Кравцову.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Напомним, для 31-летнего Кадейкина это уже 10-й подобный эпизод в сезоне-2024/2025 КХЛ.
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