Кадейкин закрыл вратаря «Металлурга». Это 10-й подобный гол «Трактора» в сезоне

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Трактором». Идёт третий период — счёт 4:0 в пользу челябинского клуба.

Второй гол «Трактора» в большинстве во многом был забит благодаря усилиям нападающего Александра Кадейкина. Опытный форвард закрыл обзор голкиперу «Металлурга» Илье Набокову, что позволило забросить шайбу нападающему Виталию Кравцову.

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Напомним, для 31-летнего Кадейкина это уже 10-й подобный эпизод в сезоне-2024/2025 КХЛ.