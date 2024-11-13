Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг — о прерванной серии поражений СКА: сегодня мы увидели группу суровых мужиков

Ротенберг — о прерванной серии поражений СКА: сегодня мы увидели группу суровых мужиков
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал тяжёлую победу в матче с новосибирской «Сибирью» по буллитам со счётом 1:0. Петербургский клуб прервал пятиматчевую серию поражений.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков – 65:00    

«Хочу отметить трибуны, болельщиков, арену, лёд в Новосибирске – всё на высочайшем уровне, очень приятно играть, это мечта игрока, тренера. Здесь очень хоккейная атмосфера, видно, как тут любят хоккей, город развивается семимильными шагами, лучше и лучше с каждым годом. Дай бог так будет и дальше.

Хочу отметить всю нашу команду, была обоюдоострая борьба, до первой шайбы. Мы много чего изменили за сутки, много деталей поменяли. Хочу отметить нашего вратаря Заврагина, который родом из Новосибирска. Не так просто у себя дома при родителях и родственниках сыграть лучшую игру в сезоне. Для нас это важный момент.

Благодарю команду за самоотдачу, так рождается команда. Есть что улучшить, конечно, всё через работу. Мы усердно работаем, у нас появился командный дух. Сегодня мы увидели группу суровых мужиков, которые победили, несмотря ни на что, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
Видео
СКА прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв «Сибирь» с минимальным счётом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android