Ротенберг — о прерванной серии поражений СКА: сегодня мы увидели группу суровых мужиков

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал тяжёлую победу в матче с новосибирской «Сибирью» по буллитам со счётом 1:0. Петербургский клуб прервал пятиматчевую серию поражений.

«Хочу отметить трибуны, болельщиков, арену, лёд в Новосибирске – всё на высочайшем уровне, очень приятно играть, это мечта игрока, тренера. Здесь очень хоккейная атмосфера, видно, как тут любят хоккей, город развивается семимильными шагами, лучше и лучше с каждым годом. Дай бог так будет и дальше.

Хочу отметить всю нашу команду, была обоюдоострая борьба, до первой шайбы. Мы много чего изменили за сутки, много деталей поменяли. Хочу отметить нашего вратаря Заврагина, который родом из Новосибирска. Не так просто у себя дома при родителях и родственниках сыграть лучшую игру в сезоне. Для нас это важный момент.

Благодарю команду за самоотдачу, так рождается команда. Есть что улучшить, конечно, всё через работу. Мы усердно работаем, у нас появился командный дух. Сегодня мы увидели группу суровых мужиков, которые победили, несмотря ни на что, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.