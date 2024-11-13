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Металлург — Трактор, результат матча 13 ноября, счет 0:4, КХЛ 2024-2025

«Трактор» крупно обыграл «Металлург» в уральском дерби в Магнитогорске
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В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Трактором». Встреча завершилась убедительной победой со счётом 4:0 в пользу челябинского клуба.

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Дублем отметился нападающий «Трактора» Андрей Светлаков. Ещё по шайбе забросили Виталий Кравцов и Александр Шаров. Голкипер «Трактора» Зак Фукале записал на свой счёт «сухой» матч.

Отметим, что «Трактор» завершал выездную серию, которую челябинский клуб начал на Дальнем Востоке. Челябинский клуб упрочил лидерство в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

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Комментарии
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