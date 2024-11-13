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«Игра уровня плей-офф, против нас так все будут играть». Ротенберг — о матче с «Сибирью»

«Игра уровня плей-офф, против нас так все будут играть». Ротенберг — о матче с «Сибирью»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что по накалу игра с «Сибирью» (1:0 Б) была похожа на матч плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков – 65:00    

— Помимо сочетаний, что поменяли: игра в средней зоне, противодействие контратакам?
— Против нас все играют на контратаках, это стиль против СКА, мы это прекрасно понимаем. Здесь взаимодействие защитников и нападающих, а также подстраховка. В моменте, когда защитник подключается к атаке, нападающий заменяет его. С точки зрения игры мы ничего не поменяли. С Омском одно звено выполнило установку, но этого мало. Сегодня четыре звена выполнили плюс-минус задание. Это была игра уровня плей-офф, против нас так все будут играть, как сегодня это делала «Сибирь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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