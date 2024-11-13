«Игра уровня плей-офф, против нас так все будут играть». Ротенберг — о матче с «Сибирью»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что по накалу игра с «Сибирью» (1:0 Б) была похожа на матч плей-офф.

— Помимо сочетаний, что поменяли: игра в средней зоне, противодействие контратакам?

— Против нас все играют на контратаках, это стиль против СКА, мы это прекрасно понимаем. Здесь взаимодействие защитников и нападающих, а также подстраховка. В моменте, когда защитник подключается к атаке, нападающий заменяет его. С точки зрения игры мы ничего не поменяли. С Омском одно звено выполнило установку, но этого мало. Сегодня четыре звена выполнили плюс-минус задание. Это была игра уровня плей-офф, против нас так все будут играть, как сегодня это делала «Сибирь», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.