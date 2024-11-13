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Ротенберг: когда будем забивать в каждой смене, тогда у нас все четыре звена будут играть

Ротенберг: когда будем забивать в каждой смене, тогда у нас все четыре звена будут играть
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему часто по ходу матчей прибегает к игре в три звена и не выпускает некоторых игроков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков – 65:00    

— То, что Толчинский не вышел на третий период, наказание за его удаление?
— Здесь важно управлять игрой и реагировать на происходящее на льду. Тренер, который правильно реагирует, побеждает. Тут как в шахматах – нужны ходы. Не факт, что так будет в следующей игре, сегодня так. Не только дело в удалении, есть разные детали, так сложилась игра.

Я всегда буду играть в четыре звена, если все они улучшат свою игру. Нет такого подхода, что мы сейчас решили играть в три звена. Но самое главное, это победа. Удачу нужно было заслужить, мы своей работой это заслужили.
Наверное, будут вынужденные изменения в составе, так как Захар Бардаков травмировался сегодня, у нас Зайцев травмированный. Нам нужен баланс: все четыре звена должны отработать на 100%. Когда мы будем пропускать ноль и забивать в каждой смене, тогда у нас все ребята будут играть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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