«Могу на пятачке закрыть вратаря, но по регламенту нельзя». Ротенберг о голевой засухе СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объяснил, почему команде не удалось поразить ворота соперника в основное и дополнительное время матча с «Сибирью» (1:0 Б).

— 94 минуты команда не забивает в основное время. В чём видите ошибки свои и тренерского штаба?

— Если на лёд выйдет Корешков, Шафранов, Кетов, я тоже могу на пятачке закрыть вратаря. Думаю, мы могли бы, но, к сожалению, по регламенту нельзя. Вопрос не в том, что мы что-то плохо делаем, а в том, что наши соперники самоотверженно играют против нас. Это для нас хорошо, потому что мы готовимся к плей-офф. Кнопки «режим плей-офф» нет, поэтому мы обязаны улучшать детали.

Что касается реализации, здесь стоит уважительно относиться к сопернику, самоуверенность не нужна, нужно иметь чувство опасности и забивать голевые моменты. Сегодня было много моментов, которые мы обязаны были реализовать, но не получилось. Будем тренировать эти моменты. Мы забили больше всех в КХЛ – это факт. Сегодня — железобетонная оборона, в следующей игре – железобетонная оборона, реализация моментов, яркая атака, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.