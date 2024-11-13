Ротенберг отреагировал на плакат болельщицы «Сибири», поздравившей его с 214-й игрой в КХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на плакат болельщицы «Сибири», которая поздравила его с 214-м матчем в КХЛ.

— Болельщица «Сибири» была замечена с плакатом с поздравлениями в вашу честь в первом периоде. Как к такому относитесь?

— Положительно. У нас есть техник Константин Егорович Рогатин, у него больше 3000 игр. Хорошо, что есть такая возможность – играть в хоккей. Это праздник, конечно, я рад, спасибо за поздравления. Дай бог, игр будет больше и больше. Если ставить максимальную цель, то нужно 3000 игр. Будем к этому стремиться, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.