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Ротенберг отреагировал на плакат болельщицы «Сибири», поздравившей его с 214-й игрой в КХЛ

Ротенберг отреагировал на плакат болельщицы «Сибири», поздравившей его с 214-й игрой в КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на плакат болельщицы «Сибири», которая поздравила его с 214-м матчем в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков – 65:00    

— Болельщица «Сибири» была замечена с плакатом с поздравлениями в вашу честь в первом периоде. Как к такому относитесь?
— Положительно. У нас есть техник Константин Егорович Рогатин, у него больше 3000 игр. Хорошо, что есть такая возможность – играть в хоккей. Это праздник, конечно, я рад, спасибо за поздравления. Дай бог, игр будет больше и больше. Если ставить максимальную цель, то нужно 3000 игр. Будем к этому стремиться, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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