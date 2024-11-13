Роман Ротенберг подтвердил продажу принадлежавшей ему «Хартвалл-Арены» в Хельсинки

Главный тренер СКА Роман Ротенберг отреагировал на информацию финского издания Ilta-Sanomat о том, что «Хартвалл-Арена», принадлежащая российским бизнесменам Геннадию Тимченко и Роману Ротенбергу, была продана.

— Прошла информация, что «Хартвалл-Арена» продана. Действительно ли это так?

— Могу подтвердить. А также честно сказать, что это наше желание доброй воли, потому что с учётом всего происходящего мы этих денег никогда не увидим. В этой ситуации наше желание и добрая воля.

Если снимут все санкции, возможно, будут изменения, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.