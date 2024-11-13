«Хоккейный бог вернёт должок». Главный тренер «Сибири» — о поражении от СКА
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение по буллитам с минимальным счётом в матче со СКА (0:1 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков – 65:00
«Наверное, счёт на табло не отражает саму суть игры. Очень остался доволен всей командой, начиная от вратаря и заканчивая хорошей скамейкой, настроем. Очень много хороших действий сегодня было, кроме реализации. Ребятам сказал сегодня после игры — когда все играют друг за друга, за себя и за того парня, хоккейный бог всё видит, и тот нефарт, который есть в реализации, он вернёт должок. Готовимся к следующей игре, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
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