Вадим Епанчинцев поделился информацией о состоянии здоровья Тейлора Бека
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев поделился информацией о состоянии здоровья нападающего новосибирского клуба Тейлора Бека. Канадский форвард не принимает участия в матчах новосибирской команды с начала ноября из-за рецидива старой травмы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков – 65:00
«Бек травмирован, у него рецидив травмы, которая была до этого. Он восстанавливается до конца, уже есть улучшения, сегодня вышел уже на лёд. Ждём его возвращения», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
Канадский форвард на данный момент является третьим бомбардиром «Сибири» в нынешнем сезоне. Бек в 18 матчах набрал 14 (7+7) очков.
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