Вратарь «Сибири» поделился мнением о медленном буллите Евгения Кузнецова

Вратарь «Сибири» Денис Костин поделился мнением о медленном буллите нападающего СКА Евгения Кузнецова. Голкипер не дал себя переиграть именитому форварду в послематчевой серии буллитов со СКА (0:1 Б).

— Расскажите о медленном буллите Кузнецова, как он выглядит?

— Медленно.

— Очень медленно?

— Да. Думаю, все видели.

— Это сильно нервирует?

— Мне без разницы. Главное, чтобы шайба перед ленточкой осталась.

— Вы смотрели, как он бьёт? Представляли себя на этом месте?

— Да, понятно, что это просматривается всё. Когда он это начал делать, весь интернет был в этих клипах, мимо этого невозможно было пройти.

— Для вас это вызов?

— Конечно, приятно. У человека поигравшего отобрать гол, можно сказать, — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.