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Вратарь «Сибири» поделился мнением о медленном буллите Евгения Кузнецова

Вратарь «Сибири» поделился мнением о медленном буллите Евгения Кузнецова
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Вратарь «Сибири» Денис Костин поделился мнением о медленном буллите нападающего СКА Евгения Кузнецова. Голкипер не дал себя переиграть именитому форварду в послематчевой серии буллитов со СКА (0:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 1
Б
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков – 65:00    

— Расскажите о медленном буллите Кузнецова, как он выглядит?
— Медленно.

— Очень медленно?
— Да. Думаю, все видели.

— Это сильно нервирует?
— Мне без разницы. Главное, чтобы шайба перед ленточкой осталась.

— Вы смотрели, как он бьёт? Представляли себя на этом месте?
— Да, понятно, что это просматривается всё. Когда он это начал делать, весь интернет был в этих клипах, мимо этого невозможно было пройти.

— Для вас это вызов?
— Конечно, приятно. У человека поигравшего отобрать гол, можно сказать, — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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