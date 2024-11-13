Вратарь «Сибири» поделился мнением о медленном буллите Евгения Кузнецова

Вратарь «Сибири» Денис Костин поделился мнением о медленном буллите нападающего СКА Евгения Кузнецова. Голкипер не дал себя переиграть именитому форварду в послематчевой серии буллитов со СКА (0:1 Б).
— Расскажите о медленном буллите Кузнецова, как он выглядит?
— Медленно.
— Очень медленно?
— Да. Думаю, все видели.
— Это сильно нервирует?
— Мне без разницы. Главное, чтобы шайба перед ленточкой осталась.
— Вы смотрели, как он бьёт? Представляли себя на этом месте?
— Да, понятно, что это просматривается всё. Когда он это начал делать, весь интернет был в этих клипах, мимо этого невозможно было пройти.
— Для вас это вызов?
— Конечно, приятно. У человека поигравшего отобрать гол, можно сказать, — передаёт слова Костина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.