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Кудашов: «Авангард» играет очень здорово и недобирает очки. Никакого кризиса подавно нет

Кудашов: «Авангард» играет очень здорово и недобирает очки. Никакого кризиса подавно нет
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не заметил никакого кризиса в игре омского «Авангарда». Бело-голубые обыграли омичей со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:38 (5x5)     0:2 Буруянов (Джиошвили, Готовец) – 24:51 (5x5)     0:3 Ильенко (Кудрявцев, Пыленков) – 35:07 (5x5)     1:3 Макеев – 44:14 (5x4)     2:3 Заседа – 44:59 (5x5)     2:4 Уил – 48:22 (5x5)     2:5 Уил (Кудрявцев, Гусев) – 51:17 (5x4)     3:5 Мартынов (Яремчук) – 56:03 (5x5)    

«То, что касается нас – сыграли хорошо весь матч и выиграли. Но отдельно хочу отметить атмосферу на стадионе и команду соперника. Потому что играют они очень здорово, и видно, что явно недобирает «Авангард» очков, никакого кризиса здесь и подавно нет. Я хочу так со стороны сказать. Видно, что идёт правильная работа, что команда боеспособная, и мы вдвойне рады сегодняшней победе.

Мы пытались сегодня разными тактиками поиграть, где-то более активно, где-то – более пассивно. Понимали, что «Авангард» активно начнёт, старались сами навязать активную игру, чтобы нивелировать преимущество соперника. Потом перестроились, изменили кое-какие вещи и добились результата в этот момент», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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