Кудашов: «Авангард» играет очень здорово и недобирает очки. Никакого кризиса подавно нет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не заметил никакого кризиса в игре омского «Авангарда». Бело-голубые обыграли омичей со счётом 5:3.
«То, что касается нас – сыграли хорошо весь матч и выиграли. Но отдельно хочу отметить атмосферу на стадионе и команду соперника. Потому что играют они очень здорово, и видно, что явно недобирает «Авангард» очков, никакого кризиса здесь и подавно нет. Я хочу так со стороны сказать. Видно, что идёт правильная работа, что команда боеспособная, и мы вдвойне рады сегодняшней победе.
Мы пытались сегодня разными тактиками поиграть, где-то более активно, где-то – более пассивно. Понимали, что «Авангард» активно начнёт, старались сами навязать активную игру, чтобы нивелировать преимущество соперника. Потом перестроились, изменили кое-какие вещи и добились результата в этот момент», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 13 ноября 2024
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