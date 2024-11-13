«Сколько вмещает арена в Омске? 12 тысяч». Кудашов — о голах «Авангарда» в третьем периоде

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил всплеск в игре «Авангарда» в начале третьего периода, приведший к двум быстрым голам в ворота бело-голубых. «Динамо» вело со счётом 3:0 после второго периода, а матч закончился победой бело-голубых со счётом 5:3.

«Начало третьего периода? Давайте так: сколько вмещает стадион? 12 тысяч, а хозяева 0:3 проигрывают. Ну, 12 тысяч гонят команду вперёд, естественно, она добавляет, плюс мы ещё глоток воздуха дали. Это всегда так есть, было и будет. Это не успокоенность, а соперник хочет отыграться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.