«Сколько вмещает арена в Омске? 12 тысяч». Кудашов — о голах «Авангарда» в третьем периоде
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов объяснил всплеск в игре «Авангарда» в начале третьего периода, приведший к двум быстрым голам в ворота бело-голубых. «Динамо» вело со счётом 3:0 после второго периода, а матч закончился победой бело-голубых со счётом 5:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:38 (5x5) 0:2 Буруянов (Джиошвили, Готовец) – 24:51 (5x5) 0:3 Ильенко (Кудрявцев, Пыленков) – 35:07 (5x5) 1:3 Макеев – 44:14 (5x4) 2:3 Заседа – 44:59 (5x5) 2:4 Уил – 48:22 (5x5) 2:5 Уил (Кудрявцев, Гусев) – 51:17 (5x4) 3:5 Мартынов (Яремчук) – 56:03 (5x5)
«Начало третьего периода? Давайте так: сколько вмещает стадион? 12 тысяч, а хозяева 0:3 проигрывают. Ну, 12 тысяч гонят команду вперёд, естественно, она добавляет, плюс мы ещё глоток воздуха дали. Это всегда так есть, было и будет. Это не успокоенность, а соперник хочет отыграться», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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