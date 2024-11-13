Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Минск — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: сказал Уилу: «Джордан, вставай и в следующей смене забивай гол! А потом ещё один»

Кудашов: сказал Уилу: «Джордан, вставай и в следующей смене забивай гол! А потом ещё один»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что сказал форварду Джордану Уилу забить гол в следующей смене. Форвард лежал на льду после столкновения при втором голе «Авангарда» (5:3), а затем в ближайшие несколько минут отметился дублем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:38 (5x5)     0:2 Буруянов (Джиошвили, Готовец) – 24:51 (5x5)     0:3 Ильенко (Кудрявцев, Пыленков) – 35:07 (5x5)     1:3 Макеев – 44:14 (5x4)     2:3 Заседа – 44:59 (5x5)     2:4 Уил – 48:22 (5x5)     2:5 Уил (Кудрявцев, Гусев) – 51:17 (5x4)     3:5 Мартынов (Яремчук) – 56:03 (5x5)    

«Уил лежал во время второго гола «Авангарда», наверное, столкновение было, я не рассматривал. Какой смысл уже был смотреть? Судьи приняли уже решение, удаления не было. Он не мог встать, потому что было сбито дыхание. Это то, что я знаю. После этого сказал ему: «Джордан, вставай и в следующей смене забивай гол! А потом ещё один через смену». Если серьёзно, то сказал ему, что нужно стараться терпеть, не показывать судьям, что было нарушение, что нужно держать удар. Судьи не зафиксировали удаление, поэтому нужно дальше играть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
Дубль Уила принёс московскому «Динамо» победу над «Авангардом» в результативном матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android