Кудашов: сказал Уилу: «Джордан, вставай и в следующей смене забивай гол! А потом ещё один»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что сказал форварду Джордану Уилу забить гол в следующей смене. Форвард лежал на льду после столкновения при втором голе «Авангарда» (5:3), а затем в ближайшие несколько минут отметился дублем.

«Уил лежал во время второго гола «Авангарда», наверное, столкновение было, я не рассматривал. Какой смысл уже был смотреть? Судьи приняли уже решение, удаления не было. Он не мог встать, потому что было сбито дыхание. Это то, что я знаю. После этого сказал ему: «Джордан, вставай и в следующей смене забивай гол! А потом ещё один через смену». Если серьёзно, то сказал ему, что нужно стараться терпеть, не показывать судьям, что было нарушение, что нужно держать удар. Судьи не зафиксировали удаление, поэтому нужно дальше играть», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.