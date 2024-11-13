Звягин — о 3:5 с «Динамо» М: игроки «Авангарда» могут смотреть друг другу в глаза

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин оценил поражение в матче с московским «Динамо» (3:5) и заявил, что доволен самоотдачей игроков омской команды в третьем периоде.

— «Динамо» — хорошая, мощная команда, первое звено очень мастеровитое. Всю разницу, весь задел они сделали во втором периоде. Забили два быстрых гола один за другим. Наши ребята молодцы, что не опустили руки, в третьем периоде очень серьёзно насели на соперника, был момент сравнять счёт. До конца играли и проявили характер.

Сложные голы были в наши ворота, претензии к вратарю сложно предъявить. Паша доказал, что он умеет держать удар. У первой нашей тройки были моменты, у Буше крестовина была, ещё несколько бросков опасных. Не каждую игру получается забить, но шансы были.

Начали хорошо, особенно первая смена энергичная, сразу несколько бросков. Затем случилось обидное удаление, чуть сбился темп из-за этого. Проблема была в том, что много борьбы проигрывали, на этом фоне шли ошибки, потери, соперник много владел шайбой. Думаю, что в этом нужно отдать должное «Динамо». Но в третьем периоде я не думаю, что только после гола Макеева как-то воспряли, там сразу, с первой смены было видно, что ребята в раздевалке приняли решение не опускать руки и биться до конца.

— Что именно было в раздевалке во втором перерыве?

— Знаю, что и ребята поговорили, и мне, естественно, пришлось выступить. Но решение было за игроками, какой будет третий период. Продолжать проигрывать борьбу и слушать, как болельщики нас освистывают, или примем решение, что, несмотря на трудности, биться дальше. Думаю, после такого третьего периода игроки «Авангарда» могут смотреть друг другу в глаза», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.