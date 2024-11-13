«Точнее узнаем после диагноза». Главный тренер «Авангарда» сообщил о травме Прохоркина

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин сообщил, что нападающий Николай Прохоркин получил травму в матче с московским «Динамо» (3:5) и, скорее всего, пропустит следующий матч омской команды.

«Прохоркин, к сожалению, не доиграл по медицинским показателям. Пока доктор просто сказал, что, скорее всего, на следующей игре его не будет, а более точно узнаем после окончательного диагноза. Посмотрим, кто сыграет в центре первой тройки в следующем матче. Сегодня там заканчивал игру Касселс, есть Спунер, Дмитрий Злодеев на подходе», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне Прохоркин провёл пять матчей и набрал 5 (1+4) очков.