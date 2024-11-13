«Точнее узнаем после диагноза». Главный тренер «Авангарда» сообщил о травме Прохоркина
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Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин сообщил, что нападающий Николай Прохоркин получил травму в матче с московским «Динамо» (3:5) и, скорее всего, пропустит следующий матч омской команды.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:38 (5x5) 0:2 Буруянов (Джиошвили, Готовец) – 24:51 (5x5) 0:3 Ильенко (Кудрявцев, Пыленков) – 35:07 (5x5) 1:3 Макеев – 44:14 (5x4) 2:3 Заседа – 44:59 (5x5) 2:4 Уил – 48:22 (5x5) 2:5 Уил (Кудрявцев, Гусев) – 51:17 (5x4) 3:5 Мартынов (Яремчук) – 56:03 (5x5)
«Прохоркин, к сожалению, не доиграл по медицинским показателям. Пока доктор просто сказал, что, скорее всего, на следующей игре его не будет, а более точно узнаем после окончательного диагноза. Посмотрим, кто сыграет в центре первой тройки в следующем матче. Сегодня там заканчивал игру Касселс, есть Спунер, Дмитрий Злодеев на подходе», — передаёт слова Звягина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В текущем сезоне Прохоркин провёл пять матчей и набрал 5 (1+4) очков.
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