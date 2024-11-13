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Игрок «Авангарда»: сами отдали «Динамо» матч. Нельзя так играть второй период, ещё и дома

Игрок «Авангарда»: сами отдали «Динамо» матч. Нельзя так играть второй период, ещё и дома
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Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов заявил, что проваленный второй период решил исход всего матча с московским «Динамо» (3:5). Омский клуб проиграл второй период со счётом 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:38 (5x5)     0:2 Буруянов (Джиошвили, Готовец) – 24:51 (5x5)     0:3 Ильенко (Кудрявцев, Пыленков) – 35:07 (5x5)     1:3 Макеев – 44:14 (5x4)     2:3 Заседа – 44:59 (5x5)     2:4 Уил – 48:22 (5x5)     2:5 Уил (Кудрявцев, Гусев) – 51:17 (5x4)     3:5 Мартынов (Яремчук) – 56:03 (5x5)    

«Первый период в целом был равный, обоюдные моменты. Во втором периоде проиграли полностью матч, отдали всю инициативу, всю борьбу, очень плохо отыграли. Такого нельзя делать, особенно дома. Наоборот, нужно зажимать противника, пересменки делать, а у нас этого вообще не было. В третьем уже пришлось догонять, что-то показывать. «Динамо» давно уже играет в своём стиле, это тренерская работа. Но сегодня больше зависело от того, как мы играем, а мы сами отдали этот матч», – сказал Игумнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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