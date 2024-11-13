Игрок «Авангарда»: сами отдали «Динамо» матч. Нельзя так играть второй период, ещё и дома

Нападающий «Авангарда» Иван Игумнов заявил, что проваленный второй период решил исход всего матча с московским «Динамо» (3:5). Омский клуб проиграл второй период со счётом 0:3.

«Первый период в целом был равный, обоюдные моменты. Во втором периоде проиграли полностью матч, отдали всю инициативу, всю борьбу, очень плохо отыграли. Такого нельзя делать, особенно дома. Наоборот, нужно зажимать противника, пересменки делать, а у нас этого вообще не было. В третьем уже пришлось догонять, что-то показывать. «Динамо» давно уже играет в своём стиле, это тренерская работа. Но сегодня больше зависело от того, как мы играем, а мы сами отдали этот матч», – сказал Игумнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.