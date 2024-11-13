«И начинается валидол». Защитник «Динамо» — о голах «Авангарда» на старте третьего периода

Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал рывок «Авангарда» (5:3) на старте третьего периода, когда омский клуб забил два гола подряд и сократил отставание в счёте до минимума.
«Зрители и игроки по-разному оценивают матчи. Для них чем валидольнее, тем эффектнее, нам же чем проще – тем лучше. Так получилось сегодня. В целом мы придерживались плана на игру, но, когда начинались какие-то вольности – сразу получали. Во втором периоде всё решили два быстрых гола, это всегда меняет расклад сил.
Мой гол? Думаю, Хомченко просто не видел момент броска, Кудрявцев здорово прокатился перед ним. В третьем периоде сами чуть успокоились, пропустили не из чего не вытекающий гол, затем пропустили в важной смене после гола в свои ворота. И начинается валидол, но хорошо, что быстро игру успокоили», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 13 ноября 2024
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