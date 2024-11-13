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«И начинается валидол». Защитник «Динамо» — о голах «Авангарда» на старте третьего периода

«И начинается валидол». Защитник «Динамо» — о голах «Авангарда» на старте третьего периода
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Защитник московского «Динамо» Игорь Ожиганов прокомментировал рывок «Авангарда» (5:3) на старте третьего периода, когда омский клуб забил два гола подряд и сократил отставание в счёте до минимума.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Динамо М
Москва
0:1 Ожиганов (Римашевский, Ильенко) – 24:38 (5x5)     0:2 Буруянов (Джиошвили, Готовец) – 24:51 (5x5)     0:3 Ильенко (Кудрявцев, Пыленков) – 35:07 (5x5)     1:3 Макеев – 44:14 (5x4)     2:3 Заседа – 44:59 (5x5)     2:4 Уил – 48:22 (5x5)     2:5 Уил (Кудрявцев, Гусев) – 51:17 (5x4)     3:5 Мартынов (Яремчук) – 56:03 (5x5)    

«Зрители и игроки по-разному оценивают матчи. Для них чем валидольнее, тем эффектнее, нам же чем проще – тем лучше. Так получилось сегодня. В целом мы придерживались плана на игру, но, когда начинались какие-то вольности – сразу получали. Во втором периоде всё решили два быстрых гола, это всегда меняет расклад сил.

Мой гол? Думаю, Хомченко просто не видел момент броска, Кудрявцев здорово прокатился перед ним. В третьем периоде сами чуть успокоились, пропустили не из чего не вытекающий гол, затем пропустили в важной смене после гола в свои ворота. И начинается валидол, но хорошо, что быстро игру успокоили», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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