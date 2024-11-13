«Хотите меня обсирать — обсирайте». Андрей Разин резко высказался в адрес журналистов

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин резко высказался о критике журналистов в свой адрес и заявил, что она его не смущает.

«У журналистов своя работа, у нас своя. Вы нас там ругаете, хвалите… Всегда стараюсь развёрнуто отвечать журналистам, не отказываю в интервью. Хотите меня обсирать, обсирайте. Я вас не ругаю, я как работал, так и работаю. Я уверенный в себе человек, что будет, то будет. В любой ситуации надо взять себя в руки и выкарабкаться. Могу сказать корреспондентам: «Собаки лают, караван идёт».

Когда тяжело выкарабкиваться из разных ситуаций, очень много собак тявкает. У меня было полно таких ситуаций. «Автомобилист», «Югра», «Адмирал», «Северсталь». Сколько было ситуаций, когда я уже висел на волоске, сверху такие камни летели. Я всё это пережил», — цитирует Разина пресс-служба клуба.