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«Хотите меня обсирать — обсирайте». Андрей Разин резко высказался в адрес журналистов

«Хотите меня обсирать — обсирайте». Андрей Разин резко высказался в адрес журналистов
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин резко высказался о критике журналистов в свой адрес и заявил, что она его не смущает.

«У журналистов своя работа, у нас своя. Вы нас там ругаете, хвалите… Всегда стараюсь развёрнуто отвечать журналистам, не отказываю в интервью. Хотите меня обсирать, обсирайте. Я вас не ругаю, я как работал, так и работаю. Я уверенный в себе человек, что будет, то будет. В любой ситуации надо взять себя в руки и выкарабкаться. Могу сказать корреспондентам: «Собаки лают, караван идёт».

Когда тяжело выкарабкиваться из разных ситуаций, очень много собак тявкает. У меня было полно таких ситуаций. «Автомобилист», «Югра», «Адмирал», «Северсталь». Сколько было ситуаций, когда я уже висел на волоске, сверху такие камни летели. Я всё это пережил», — цитирует Разина пресс-служба клуба.

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