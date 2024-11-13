Гол Атанасова в овертайме принёс победу «Торпедо» в матче с минским «Динамо»

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 2:1 в овертайме.

Уже на 22-й секунде счёт открыл нападающий минского «Динамо» Александр Волков, которому ассистировали Ксавье Улле и Сэм Энас. Нижегородцам удалось отыграться на последней минуте первого периода благодаря голу Китона Томпсона с передачи Михаила Абрамова. Команды больше не смогли поразить ворота друг друга в основное время. В овертайме победу одержали хоккеисты «Торпедо» благодаря точному броску Василия Атанасова.