Гол Атанасова в овертайме принёс победу «Торпедо» в матче с минским «Динамо»
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и нижегородским «Торпедо». Победу одержали гости со счётом 2:1 в овертайме.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 2
ОТ
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Волков (Улле, Энас) – 00:22 (5x5) 1:1 Томпсон (Абрамов) – 19:02 (5x5) 1:2 Атанасов (Силаев, Воронин) – 64:36 (3x3)
Уже на 22-й секунде счёт открыл нападающий минского «Динамо» Александр Волков, которому ассистировали Ксавье Улле и Сэм Энас. Нижегородцам удалось отыграться на последней минуте первого периода благодаря голу Китона Томпсона с передачи Михаила Абрамова. Команды больше не смогли поразить ворота друг друга в основное время. В овертайме победу одержали хоккеисты «Торпедо» благодаря точному броску Василия Атанасова.
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