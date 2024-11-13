«Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлом матче
Поделиться
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Барысом». Победу в упорном противостоянии в овертайме одержали гости со счётом 2:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Муратов, Гайтамиров) – 18:31 (5x5) 1:1 Ди (Белозёров, Барбер) – 41:14 (5x5) 1:2 Панюков (Асетов, Камалов) – 61:39 (3x3)
В концовке первого периода счёт открыли гости — отличился Алихан Омирбеков, которому ассистировали Батырлан Муратов и Тамирлан Гайтамиров. Нижнекамцам удалось сравнять счёт в начале третьего периода, когда гол забил Жан-Себастьен Ди с передач Андрея Белозёрова и Райли Барбера. В овертайме победу «Барысу» принёс точный бросок Кирилла Панюкова.
Таким образом, «Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлом матче.
Комментарии
- 13 ноября 2024
-
21:45
-
21:24
-
21:17
-
21:08
-
20:57
-
20:54
-
20:40
-
20:35
-
20:26
-
20:19
-
20:14
-
19:59
-
19:56
-
19:52
-
19:47
-
19:41
-
19:33
-
19:24
-
19:21
-
19:15
-
19:08
-
19:05
-
18:54
-
18:45
-
18:32
-
18:23
-
17:52
-
17:43
-
17:25
-
17:00
-
16:35
-
16:10
-
15:45
-
15:26
-
15:08