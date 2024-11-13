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«Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлом матче

«Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлом матче
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Барысом». Победу в упорном противостоянии в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Муратов, Гайтамиров) – 18:31 (5x5)     1:1 Ди (Белозёров, Барбер) – 41:14 (5x5)     1:2 Панюков (Асетов, Камалов) – 61:39 (3x3)    

В концовке первого периода счёт открыли гости — отличился Алихан Омирбеков, которому ассистировали Батырлан Муратов и Тамирлан Гайтамиров. Нижнекамцам удалось сравнять счёт в начале третьего периода, когда гол забил Жан-Себастьен Ди с передач Андрея Белозёрова и Райли Барбера. В овертайме победу «Барысу» принёс точный бросок Кирилла Панюкова.

Таким образом, «Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлом матче.

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