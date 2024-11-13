«Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлом матче

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Нефтехимиком» и «Барысом». Победу в упорном противостоянии в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

В концовке первого периода счёт открыли гости — отличился Алихан Омирбеков, которому ассистировали Батырлан Муратов и Тамирлан Гайтамиров. Нижнекамцам удалось сравнять счёт в начале третьего периода, когда гол забил Жан-Себастьен Ди с передач Андрея Белозёрова и Райли Барбера. В овертайме победу «Барысу» принёс точный бросок Кирилла Панюкова.

Таким образом, «Барыс» взял реванш у «Нефтехимика» за поражение в прошлом матче.