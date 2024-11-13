Дебютные голы Комкова в КХЛ помогли «Ак Барсу» разгромить «Куньлунь» в домашнем матче

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Куньлунем». Разгромную победу одержали казанцы со счётом 5:0.

Голы в составе «Ак Барса» забили Кирилл Семёнов, Денис Комков (дубль), Дмитрий Кателевский и Артём Галимов. Для нападающего Комкова эти голы стали дебютными в Континентальной хоккейной лиге. Голкипер казанской команды Амир Мифтахов записал на свой счёт «сухой» матч. Отметим большое количество обоюдных удалений за грубость по ходу матча.

«Куньлунь» потерпел третье поражение подряд. «Ак Барс» одержал третью победу в последних пяти матчах.