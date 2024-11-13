«Эти мелочи, конечно, не мелочи». Разин назвал причины поражения от «Трактора»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал причины поражения в матче с челябинским «Трактором» (0:4) и посетовал на отсутствие игровой дисциплины.

«Игра была равной, уступили в мелочах. Не забили в большинстве, получили глупые удаления при счёте 0:1, когда могли переломить игру. Эти мелочи, конечно, не мелочи. Хотелось бы, чтобы игровая дисциплина встала на место. Сделали акцент на этом на собрании. Когда чётко выполняешь задание, не переигрываешь смены, владеешь шайбой, тогда и функциональное состояние хорошее. А когда эти аспекты пропадают, когда бегаешь и отнимаешь шайбу, получаешь на ровном месте удаления и героическими усилиями пластаешься, ритм теряется, и игра просаживается», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.