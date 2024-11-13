Бенуа Гру: «Металлург» — хорошая структурированная и тренерская команда

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (4:0) и заявил, что магнитогорская команда является хорошо обученной.
«Мы рады содержанию этой игры. И, знаете, всегда приятно завершить длинный выезд таким матчем с хорошей командой. Да, «Металлург» победил в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина, но сейчас уже другой сезон. Суть не в том, что мы победили со счётом 4:0, а в том, что завершили этот выезд победой, и это приятно. Когда команда побеждает в Кубке Гагарина, то на следующий сезон она уже немножечко перестраивается, и, без сомнения, «Металлург» — хорошая команда. Мы изучали её предварительно: что для них характерно и что они могут показать на льду. Могу сказать, что «Металлург» — хорошая структурированная и тренерская команда», – цитирует Гру пресс-служба КХЛ.
- 13 ноября 2024
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