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Бенуа Гру: «Металлург» — хорошая структурированная и тренерская команда

Бенуа Гру: «Металлург» — хорошая структурированная и тренерская команда
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвёл итоги матча с магнитогорским «Металлургом» (4:0) и заявил, что магнитогорская команда является хорошо обученной.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Жарков, Котляревский) – 04:52 (5x5)     0:2 Кравцов (Кэмпфер, Ткачёв) – 33:58 (5x3)     0:3 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Телегин) – 35:10 (5x4)     0:4 Светлаков (Кравцов, Телегин) – 43:55 (4x4)    

«Мы рады содержанию этой игры. И, знаете, всегда приятно завершить длинный выезд таким матчем с хорошей командой. Да, «Металлург» победил в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина, но сейчас уже другой сезон. Суть не в том, что мы победили со счётом 4:0, а в том, что завершили этот выезд победой, и это приятно. Когда команда побеждает в Кубке Гагарина, то на следующий сезон она уже немножечко перестраивается, и, без сомнения, «Металлург» — хорошая команда. Мы изучали её предварительно: что для них характерно и что они могут показать на льду. Могу сказать, что «Металлург» — хорошая структурированная и тренерская команда», – цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

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