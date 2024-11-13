«Надо на кол двух‑трёх игроков посадить». Разин — о том, как улучшить игровую дисциплину

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил о проблемах с игровой дисциплиной и отметил, что на данный момент магнитогорская команда имеет целый спектр различных проблем.

– Как улучшить дисциплину?

– Хочется пошутить. Надо на кол двух‑трёх игроков посадить. Есть методы. Они могут быть разные. Но я поменялся. В отличие от меня прошлого я сейчас больше стараюсь не кнутом, а пряником донести мысли. Но, к сожалению, не получается. Пока пряник не работает. У нас большой спектр проблем, — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.

После 27 матчей «Металлург» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.