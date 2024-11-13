«Надо на кол двух‑трёх игроков посадить». Разин — о том, как улучшить игровую дисциплину
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил о проблемах с игровой дисциплиной и отметил, что на данный момент магнитогорская команда имеет целый спектр различных проблем.
Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
0 : 4
Трактор
Челябинск
0:1 Шаров (Жарков, Котляревский) – 04:52 (5x5) 0:2 Кравцов (Кэмпфер, Ткачёв) – 33:58 (5x3) 0:3 Светлаков (Дер-Аргучинцев, Телегин) – 35:10 (5x4) 0:4 Светлаков (Кравцов, Телегин) – 43:55 (4x4)
– Как улучшить дисциплину?
– Хочется пошутить. Надо на кол двух‑трёх игроков посадить. Есть методы. Они могут быть разные. Но я поменялся. В отличие от меня прошлого я сейчас больше стараюсь не кнутом, а пряником донести мысли. Но, к сожалению, не получается. Пока пряник не работает. У нас большой спектр проблем, — цитирует Разина пресс-служба магнитогорского клуба.
После 27 матчей «Металлург» занимает шестое место в таблице Восточной конференции КХЛ.
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