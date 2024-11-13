Гатиятулин: в «Ак Барсе» выстроена вертикаль, мы всегда следим за ребятами системы

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:0) и заявил, что в казанском клубе хорошо выстроена вертикаль, которая позволяет задействовать много игроков клубной системы в составе основной команды.

«Мы хорошо восстановились после поездки и подготовились. Азарт, самоотверженность – всё сегодня было, имели хорошие моменты и в атаках с ходу, и в позиционных розыгрышах. Снова забили в большинстве, мы постоянно ищем связки, сочетания, ходы, процесс не прекращается. В общем, ребята – молодцы.

В клубе выстроена вертикаль, мы всегда следим за ребятами системы. Я говорил, что мы будем давать возможность проявить себя, и уже зависит от них, смогут ли они воспользоваться этим шансом. Мы рады и за Дениса Комкова, и за Артура Бровкина – воспитанников «Ак Барса». Ну, и мы даём возможность передохнуть ребятам. Хотим посмотреть, как ребята могут войти в состав, потому что сезон длинный, нужна глубина, мы так получаем информацию для себя», – цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

В матче с «Куньлунем» нападающий Денис Комков забил свои первые голы в КХЛ, форвард стал автором дубля.