Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: в «Ак Барсе» выстроена вертикаль, мы всегда следим за ребятами системы

Гатиятулин: в «Ак Барсе» выстроена вертикаль, мы всегда следим за ребятами системы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (5:0) и заявил, что в казанском клубе хорошо выстроена вертикаль, которая позволяет задействовать много игроков клубной системы в составе основной команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Семёнов (Коршков, Лямкин) – 07:48 (5x4)     2:0 Комков (Кошелев, Коршков) – 28:34 (5x5)     3:0 Кателевский (Лямкин, Миллер) – 45:39 (5x5)     4:0 Галимов (Бровкин, Лучевников) – 54:47 (5x5)     5:0 Комков – 55:38 (5x5)    

«Мы хорошо восстановились после поездки и подготовились. Азарт, самоотверженность – всё сегодня было, имели хорошие моменты и в атаках с ходу, и в позиционных розыгрышах. Снова забили в большинстве, мы постоянно ищем связки, сочетания, ходы, процесс не прекращается. В общем, ребята – молодцы.

В клубе выстроена вертикаль, мы всегда следим за ребятами системы. Я говорил, что мы будем давать возможность проявить себя, и уже зависит от них, смогут ли они воспользоваться этим шансом. Мы рады и за Дениса Комкова, и за Артура Бровкина – воспитанников «Ак Барса». Ну, и мы даём возможность передохнуть ребятам. Хотим посмотреть, как ребята могут войти в состав, потому что сезон длинный, нужна глубина, мы так получаем информацию для себя», – цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.

В матче с «Куньлунем» нападающий Денис Комков забил свои первые голы в КХЛ, форвард стал автором дубля.

Материалы по теме
Видео
Дебютные голы Комкова в КХЛ помогли «Ак Барсу» разгромить «Куньлунь» в домашнем матче
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android