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Главный тренер «Куньлуня» — о поражении от «Ак Барса»: мы уступили по многим компонентам

Главный тренер «Куньлуня» — о поражении от «Ак Барса»: мы уступили по многим компонентам
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Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец заявил, что команда по всем статьям уступила «Ак Барсу» (0:5), и посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 ноября 2024, среда. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Семёнов (Коршков, Лямкин) – 07:48 (5x4)     2:0 Комков (Кошелев, Коршков) – 28:34 (5x5)     3:0 Кателевский (Лямкин, Миллер) – 45:39 (5x5)     4:0 Галимов (Бровкин, Лучевников) – 54:47 (5x5)     5:0 Комков – 55:38 (5x5)    

«Результат говорит сам за себя, 0 голов. Создаём моменты, но плохо их завершаем. По многим компонентам уступили «Ак Барсу». С такой командой нельзя удаляться, это перебор. Уступили и по мастерству, и по здоровью. Обидно за нашего вратаря – Кайл много раз нас сегодня выручал, но в конце игроки расслабились, опустили руки, пропустили четвёртую и пятую шайбы, подставили голкипера.

– Почему «Куньлунь» в последних играх много пропускает и мало забивает?
– Со «Спартаком» у нас было много моментов, по броскам вели, однако москвичи реализовали свои моменты. Сегодня была другая игра, мы уступили по многим компонентам. Голы – это мастерство, правильность решений игроков. Мастерства нам не хватает, — цитирует Кравца пресс-служба казанского клуба.

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