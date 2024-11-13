Главный тренер «Куньлуня» — о поражении от «Ак Барса»: мы уступили по многим компонентам

Главный тренер «Куньлуня» Михаил Кравец заявил, что команда по всем статьям уступила «Ак Барсу» (0:5), и посетовал на слабую реализацию голевых моментов.

«Результат говорит сам за себя, 0 голов. Создаём моменты, но плохо их завершаем. По многим компонентам уступили «Ак Барсу». С такой командой нельзя удаляться, это перебор. Уступили и по мастерству, и по здоровью. Обидно за нашего вратаря – Кайл много раз нас сегодня выручал, но в конце игроки расслабились, опустили руки, пропустили четвёртую и пятую шайбы, подставили голкипера.

– Почему «Куньлунь» в последних играх много пропускает и мало забивает?

– Со «Спартаком» у нас было много моментов, по броскам вели, однако москвичи реализовали свои моменты. Сегодня была другая игра, мы уступили по многим компонентам. Голы – это мастерство, правильность решений игроков. Мастерства нам не хватает, — цитирует Кравца пресс-служба казанского клуба.