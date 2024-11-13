«Баффало» забрал вратаря «Анахайма» Джеймса Раймера с драфта отказов, сообщает пресс-служба клуба. 36-летний голкипер в текущем сезоне провёл два матча с процентом отражённых бросков 86,4%. Раймер составит вратарскую бригаду «Баффало» с Укко-Пекка Луукконеном и Девоном Леви.

Всего в НХЛ опытный вратарь провёл 503 матча и продемонстрировал 91% отражённых бросков. Процент отражённых бросков лишь один сезон из 15 опустился ниже отметки в 90. 215 побед Раймера за карьеру в НХЛ ставят его на 11-е место среди действующих вратарей.

Ранее Раймер выступал за «Торонто», «Сан-Хосе», «Флориду», «Каролину» и «Детройт».