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Овечкин обратился к Малкину после 500-го гола в НХЛ

Овечкин обратился к Малкину после 500-го гола в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил соотечественника, форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с 500-м голом в НХЛ.

«Привет, Евгений. Поздравляю с твоим 500-м голом в НХЛ. Это большое достижение. Добро пожаловать в клуб. Так держать», — сказал Овечкин.

Напомним, Малкин забил свой 500-й гол в НХЛ 17 октября в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:5).

Всего за карьеру в НХЛ Малкин принял участие в 1162 матчах, в которых записал в свой актив 503 гола и 811 результативных передач. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата на его счету пять шайб и 13 результативных передач в 17 играх.

На данный момент «Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков.

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