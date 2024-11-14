Евгений Малкин – о «Питтсбурге»: нельзя злиться каждый день

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о команде после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (1:7).

«Вы не можете победить, если вы не оптимистичны. Трудно сказать, если ты не настроен оптимистично.

Нельзя злиться каждый день. Новый день. Жизнь хороша. Все здоровы. Почему бы и нет? Просто делаем, что можем. Сегодня у нас хорошая тренировка, а завтра посмотрим, что будет. Одна победа может изменить всё», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков.

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