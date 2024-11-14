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Евгений Малкин – о «Питтсбурге»: нельзя злиться каждый день

Евгений Малкин – о «Питтсбурге»: нельзя злиться каждый день
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о команде после разгромного поражения в матче регулярного чемпионата с «Даллас Старз» (1:7).

НХЛ — регулярный чемпионат
12 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 7
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дюшейн (Марчмент, Смит) – 02:33     0:2 Стэнковен (Бенн, Линделль) – 07:13     0:3 Марчмент (Смит) – 10:16     0:4 Хейсканен (Марчмент, Линделль) – 13:09     0:5 Хейсканен – 14:37     0:6 Сегин (Марчмент, Дюшейн) – 18:39 (pp)     1:6 Бовиллье (Пуустинен, Сент-Айвани) – 35:03     1:7 Джонстон (Дюшейн, Марчмент) – 55:10 (pp)    

«Вы не можете победить, если вы не оптимистичны. Трудно сказать, если ты не настроен оптимистично.
Нельзя злиться каждый день. Новый день. Жизнь хороша. Все здоровы. Почему бы и нет? Просто делаем, что можем. Сегодня у нас хорошая тренировка, а завтра посмотрим, что будет. Одна победа может изменить всё», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

На данный момент «Питтсбург» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 14 очков.

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