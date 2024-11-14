Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Том Уилсон – об Овечкине: не думаю, что когда-либо снова появится кто-то похожий на него

Том Уилсон – об Овечкине: не думаю, что когда-либо снова появится кто-то похожий на него
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Не могу представить, что смогу делать это в 39 лет. Я не думаю, что когда-либо снова появится кто-то похожий на него», — приводит слова Уилсона Washington Post.

Напомним, в 14 прошедших матчах регулярного чемпионата Овечкин заработал 18 очков, он забил 10 голов и сделал восемь голевых передач. Сейчас от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ его отделяет 31 шайба.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1440 матчей, в которых он забил 863 гола и сделал 705 результативных передач.

Материалы по теме
Друг Макдэвида теперь помогает Овечкину. У «Вашингтона» появился неожиданный бомбардир
Друг Макдэвида теперь помогает Овечкину. У «Вашингтона» появился неожиданный бомбардир

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android