Том Уилсон – об Овечкине: не думаю, что когда-либо снова появится кто-то похожий на него

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон высказался о российском нападающем Александре Овечкине.

«Не могу представить, что смогу делать это в 39 лет. Я не думаю, что когда-либо снова появится кто-то похожий на него», — приводит слова Уилсона Washington Post.

Напомним, в 14 прошедших матчах регулярного чемпионата Овечкин заработал 18 очков, он забил 10 голов и сделал восемь голевых передач. Сейчас от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ его отделяет 31 шайба.

Всего за карьеру в НХЛ на счету Овечкина 1440 матчей, в которых он забил 863 гола и сделал 705 результативных передач.

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